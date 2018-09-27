Karadağ'dan teşkilatlarla istişare toplantısı

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlerden parti olarak güçlü çıkmalarını istediğini hatırlatarak, AK Parti'nin tüm seçim bölgelerinde adaylarının ehliyet, liyakat sahibi, dürüst, toplumda takdir edilen isimler olacağını söyledi.

AK Parti olarak Türkiye genelinde olduğu gibi Çorum'da mevcut belediye başkanı sayısını artırmak istediklerini vurgulayan Karadağ, il yönetim kurulu üyelerine oy kullandıkları sandıklarda bulunan her seçmeni yarım saat boyunca 5 kişiyi arayarak sandık bazlı seçmen çalışması yapılması talimatını verdi.

2019 yılında yapılacak olan yerel seçimlerde görev alacak İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlarının belirlenme sürecini de açıklayan İl Başkanı Karadağ, parti çalışmaları içerisinde bulunmuş, halk tarafından sevilen, seçim çalışmalarında ekipleri koordine edebilme yetisine sahip kişilerden belirleneceğini ifade etti.

Amaçlarının Çorum'da il, ilçe ve belde belediyelerinin tamamını kazanarak seçimden zaferle çıkmak olduğunu kaydeden Karadağ, “Biz milletimize hep açık olduk. İş bilmez muhalefet belediyelerinden milleti kurtarmanın bir fırsatı önümüzdeki seçimler. Bütün belediyeleri AK Belediyecilikle buluşturacağız. Bizlerin amacı insanlarımızın gönlünde yer edinerek Gönül Belediyeciliği yapılmasını sağlamaktır. Teşkilatlarımız her zaman sahada çalışmalarına devam etmektedir” dedi.