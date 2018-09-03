Kardeş şehir Güney Kore heyeti Çorum’da

Bu kapsamda Gimhae Belediyesi Başkanı ve şehir yöneticileri Çorum’a geldiler.

Kore Savaşı’nda başlayan ilişkilerin 1957 yılında diplomatik ilişkilere dönüştüğünü ve iki devlet arasında 60 yıldan beri devam eden bir diplomatik ilişkinin olduğunu belirten Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu, “5393 Sayılı Belediye Kanunun 74. maddesine istinaden, Belediye Meclisinin 07.08.2017 tarih ve 136 sayılı kararı ile Kardeş Şehir ilan edilmesi akabinde Güney Kore Cumhuriyeti Gimhae Belediyesi ve Çorum Belediyesi karşılıklı çalışma ziyaretlerimiz devam ediyor” dedi.

Ahmet Yabacıoğlu, “Geçtiğimiz Haziran ayında Çorum Belediyesi ekibi olarak Gimhae şehrine bir ziyaret gerçekleştirmiştik. Şimdi ise Güney Kore Gimhae şehri Belediye Başkanı Heo Seong-Gonve şehir yöneticilerinden oluşan 9 kişilik heyet, ülkemiz ve şehrimiz ile ilişkileri geliştirmek, ortak yürütülebilecek projeleri değerlendirmek, belediyemizce yapılan uygulamalar hakkında bilgi edinmek, incelemelerde bulunmak ve protokol imzalamak üzere şehrimizi ziyarete geldiler. Heyet kardeş şehir çalışma ziyareti kapsamında yapılacak toplantılar ve çalışmalardan sonra, Kore savaşı gazileri ziyareti, Boğazkale, Alacahöyük gibi tarihi ve turistik yerleri ziyaret edecekler. Heyet daha sonra İstanbul’da tarihi ve turistlik yerleri gezecek.” şeklinde konuştu.