Kargı Abdullah Yaylası turizm merkezi olacak

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, OKA tarafından desteklenen proje ile Abdullah Yaylası’na yapılacak olan yatırımla bölge turizmi canlandırılacagı söyledi.

Milletvekili Kaya yaptığı açıklamada uzun yıllar atıl vaziyette bulunan Abdullah yaylasındaki otelin restorasyonunun yapılacağını belirterek, ‘’Orta Karadeniz kalkınma ajansın tarafından desteklenen turizm projesi kapsamında Kargı Abdullah Yaylasında otel restorasyonu, 10 adet bungolov evleri, çocuk süs havuzları, peyzaj çalışmaları ve yemekhane tesisi yapılacak olup toplamda 750 bin lira destekle Abdullah yaylası yeni halini alacak olup, Hemşerilerimiz için yeni sosyal alanlar oluşacaktır’’ dedi.