Kargı Belediyesi’nden geleneksel iftar yemeği

İftar yemeğinin ardından Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen bir selamlama konuşması yaptı. Tüm misafirlere hoş geldiniz diyen Başkan Şen, Ramazan ayının mübarek olmasını temenni etti.

Ardından AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir bir konuşma yaptı. Birlik ve beraberlik içerisinde bir Ramazan ayına erişmekten dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Özdemir, "Ramazan ayının bereketli ve mübarek olmasını temenni ediyorum. Böylesine güzel bir ortamda birlik ve beraberlik içerinden iftarımızı açtık. Allah ülkemizin birlik ve beraberliğini bozmasın" dedi.

Ardından AK Parti Çorum Milletvekili Adayı Oğuzhan Kaya, "Öyle bir davada, öyle bir yoldayız ki ne kadar hamd etsek azdır. Recep Tayyip Erdoğan gibi bu ümmetin umudu, mazlum milletlerin umudu bir insanın yol arkadaşıyız. Nasip oldu bu bölgeden bizi ikinci sıra milletvekili adayı yaptılar. Hepsine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Ben bu bölgenin çocuğum. Osmancıklı olduğum kadar Kargılıyım. Kargıya haftanın iki günü geliyorum. Bilmediğim köyü yok. Esnaflarımızı, teşkilatımızı tanıyoruz. Kargı’mızın sorunlarını biliyorum. Milletvekili arkadaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde Kargı’nın sorunlarına çözüm üreteceğiz. Bütün bunları da yaparken Kargı’da birliği beraberliği kardeşliği sağlayacağız. Artık Kargı kardeşliğin, birliğin sevginin kenti olacak. Belediyemizle, ilçe teşkilatımızla, muhtarlarımızla, partimizdeki eski yeni arkadaşlarımızla bu yolda yürüyeceğiz. Birliği beraberliği sağladığımızda başarıda gelecektir. Derdi olan herkes zaman gözetmeksizin bizlere ulaşabilir. Her türlü soruna çözüm olabilmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

’Kargı bugün bir başka güzel’

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan’da; "Bugün burada bu programla bizleri kaynaştıran, buluşturan öncelikle belediye başkanımıza, ilçe teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Bir yola çıktık. 24 Haziran’da bir yola çıktık. Allah nasip ederse 24 Haziranda Türkiye’nin yeniden şahlanış günü olacak. 24 Haziran’da inşallah o gün sadece Türkiye’nin değil, dünyadaki tüm mazlum insanların umut ışığı olacak. Çünkü öyle bir lidere sahibiz ki. Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada herkes sadece Recep Tayyip Erdoğan’a el uzatıyor. Biz burada huzur içerisinde iftarımızı yapıyoruz. Ama Afkanistan’da, Irak’ta, Pakistan’da, Suriyede yaşayan Müslüman kardeşlerimiz maalesef iftarlarını bombalar altında yapıyorlar. Böyle huzurlu bir ülke yaşıyoruz. Ama birileri ta ki gezi olaylarından bu tarafa, 17-25 Aralık ve en sonda hain FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz’da gerçekleştirmeye çalıştığı darbe girişimi. Ama şunu unuttular. Bu millette öyle bir feraset var ki ülkesini ne parçalatır nede böldüttürür. Kargı’dan şunu söylemek istiyorum. Bu ülkeyi bölemeyeceksiniz. Bu ülkeyi parçalamayacaksınız. Bu bayrağı indiremeyeceksiniz. Bu ezanı dindiremeyeceksiniz. Bakın şuanda sözüm ona 15 Temmuz’u başaramayanlar ekonomide operasyon yapıyorlar. Doları yükseltiyorlarmış, bunların hepsi boş. Bunları daha önceden de yaptılar. Aynısını Rusya’da da yapmaya çalıştılar. Fazi lobisi harekete geçti. Seçim öncesi dolarla oynamaya kalktılar. Ama Rus halkı Putin’ sahip çıktı. yüzde 64 oy alan Putin, yüzde 74 ile başkan oldu. Tük halkı bugüne kadar 11 seçimde Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktı’da bugün mü sahip çıkmayacak. O zaman bizde Türkiye genelinde yüzde 60’ın üzerinde oy alarak Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkacağız. İşte o zaman bu faiz lobisi 24 Haziran günü pılını pırtını toplayıp gidecek" diye konuştu.

’Zaferimiz şimdiden mubarek olsun’

AK Parti kurucular kurulu Üyesi ve 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu’da, "Gençlik Kollarımızla, Kadın Kollarımızda ve bütün teşkilatlarımızla çalışmalarınız mübarek olsun. Ramazandaki bu hizmetlerinizden dolayı tebrik ediyorum. Bizler sizler gibi bu hizmetlerden gelerek bugün abiniz olarak bu hizmete devam ediyoruz. Bu kervan içerisinde ne kadar hizmet edebilirsek, bu memleketimizi bu vatanımızı tehlikelerden kurtarmak için tüm teşkilatlarımızla Allah güç kuvvet versin hepinize. Bu mübarek gecelerdeki bu iftar sofraları hizmetler inşallah boşa gitmeyecek. Çünkü Allah kalbe ve niyete bakıyor. Önemli olan samimiyettir. Allah razı olduktan sonra tüm dünya küsse önemi yok. Yeter ki o razı olsun o kabul etsin. Onun için bayramınız ve seçiminiz mübarek olsun. Adaylarımızla beraberiz. Vekillerimize destek olmalıyız. Cumhurbaşkanımızın ve başbakanımızın da sizlere selamları ver. İnşallah 24 Haziran’da Türkiye bu zaferi hep beraber kutlayacak. Zaferiniz şimdiden mübarek olsun" ifadelerini kullandı.

Kargı Belediyes’ne ait Çayır Mevkii’nde bulunan su dünyası’nda verilen iftar yemeğine AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kargı Kaymakamı Emre Çifci, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Mehmet Karadağ, AK Parti Çorum Milletvekili Adayları Oğuzhan Kaya ve Serap Yıldırım, CHP Çorum Milletvekili Adayı Burçin Solmaz Polat, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, AK Parti Osmancık İlçe Başkanı Hakkı Güngör, CHP Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci, MHP Kargı İlçe Başkanı Raşit Erdoğan, Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya, Kargı İl Genel Meclis Üyeleri Mustafa Yıldız, Mesut Tuğrel, Çorum İl Genel Meclis Üyesi Yıldız Bek, Belediye Meclis Üyeleri Fahri Özdemir, Nevzat Kuzu, Mehmet Fatih Aktepe, İbrahim Eken, Gani Emrah Tolga, Sadık Erikçi, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, Kargı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, Kargı Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Kargı Milli Eğitim Müdürü Metin Küçükaydın, AK Parti Kargı Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, AK Parti Kargı Gençlik Kolları Başkanı Emre Üstünel, köy ve mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.