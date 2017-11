Kargı Esnaf Odası’ndan ithal ete afişli tepki

Oda Başkanı Kızılkaya, ilçede bulunan kasap esnaflarını ziyaret ederek işyerlerine afiş astı. Asılan afişlerde etin kasaptan alınması için çağrı yapılırken, ‘1 kg Sırbistan eti yerine 750 gram yerli et al. Hem kasabına hem çiftçine sahip çık’ ifadeleri yer aldı.

Kargı Esnaf Odası Başkanı Bekir Kızılkaya “Kasap esnafının yanındayız, esnafımız mağdur olmamalı. İthal et çözüm değildir. İthal et uygulaması yaygınlaşırsa yerli üreticimiz, yerli esnafımız mağdur olur. Yerli et bizim için önemlidir” dedi.

’Kargı’da üretilen et ile market ürünü aynı kalitede değil’

Kargı’da üretilen etin marketlerden alınacak ithal etle aynı kalitede olmasının mümkün olmadığını belirten Kızılkaya, "İlçemiz yaylalarıyla meşhur bir ilçe, besicilerimiz gerek yaylalarımızda gerekse köylerimizde hayvanlarını doğal ortamlarda yetiştirerek halkımıza sunuyor. İthal edilerek marketlerde satılan etin kalitesiyle ilçemizdeki yerli eti asla aynı kalitede olmayacaktır. Bu nedenle vatandaşlarımızı hem kasaplarımıza sahip çıkmak, hemde kaliteli et tüketmeleri konusunda çağrıda bulunuyoruz.’’ şeklinde konuştu.

Kargı’nın nüfusunun büyük bir bölümünün besicilik ve besicilikle ilişkili sektörlerden gelir elde ettiğini hatırlatan Kızılkaya, "İthal et sadece kasaplarımızı değil tüm ilçemizi etkileyecektir. ilçemizde ve köylerimizde bir çok vatandaşımız gelirini besicilikten kazanıyor. Buda doğrudan doğruya tüm ilçe ekonmosine etki edecektir. İthal et devam ederse hayvan üreticilerimiz yok olacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Kızılkaya afiş çalışmalarının sadece kasaplarla kalmayacağını, diğer esnafın işyerlerine de asarak durumu protesto etmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.