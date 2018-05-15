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15 Mayıs 2018 14:51

Kargı İlçe Emniyet Amiri Topal göreve başladı

Kargı İlçe Emniyet Amirliğine atanan Başkomiser Mustafa Topal, göreve başladı.

Kargı İlçe Emniyet Amiri Topal göreve başladı

15 Mayıs 2018 14:51


Daha önce Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan Başkomiser Topal, hafta sonu ilçeye geldiğini belirterek, "Görevimize bugün itibariyle başladık. Kargı sakin ve güzel bir ilçemiz. Kargı’da halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamak için teşkilatımızla birlikte var gücümüzle çalışarak görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışacağız" dedi.



Başkomiser Mustafa Topal kimdir?


Başkomiser Mustafa Topal, 1985 yılında Amasya’nın Suluova ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokulu Suluova’da tamamlayan Topal, 1999 yılında Ankara Polis Koleji’ni kazandı. Polis Kolejinden mezun olmasına müteakip 2003 yılında Polis Akademisi’ne başlayarak 2007 yılında mezun oldu. 2007 yılında ilk görev yeri olan İstanbul’a atanan Topal burada 7 yıl, 2014’te Van’da 3 yıl çalıştıktan sonra 2017 yılında Osmancık ilçesine atandı. Başkomiser Mustafa Topal son atama ile Kargı İlçe Emniyet Amiri olarak Kargı’daki görevine başladı. Evli ve bir kız çocuğu babasıdır.




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