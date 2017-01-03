Kargı kaymakamı Çetin görevine başladı

Kargı Kaymakamlığı görevine vekaleten atanan kaymakam Muhammet Çetin görevine başladı.

İçişleri Bakanlığı’nca yayınlanan kararname ile Bayburt’un Demirözü ilçesine atanan Kargı Kaymakamı Ali Erdoğan’ın yerine atanan Muhammet Çetin görevine başladı.

Halen Kırıkkale kaymakam adayı olan Çetin, 1987 Ankara Doğumlu, 2011 yılında Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi’nden mezun olan Çetin, eğitimini tamamlamasının ardından iş hayatına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda müfettiş olarak başladı. Daha sonra mülki idari amirliğine geçiş yapan Çetin, Afyon ve Ankara illerinde kaymakam vekilliği görevlerinde bulundu. Bugün itibariyle Kargı Kaymakam vekili olarak görevine başlayan Çetin bekar.