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26 Mayıs 2018 18:52

Kargı Meslek Lisesi ÇPL’ye dönüştürüldü

Kargı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(MTAL) yapılan değişiklikle Çok Programlı Lise(ÇPL)’ye dönüştürüldü.

Kargı Meslek Lisesi ÇPL’ye dönüştürüldü

26 Mayıs 2018 18:52


Kargı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ilçede bağımsız Anadolu Lisesi ile Anadolu İmam Hatip Lisesi bulunmaması nedeniyle kapatılarak mevcut öğrenci, personel, alan ve dallarıyla birlikte Kargı Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne dönüştürülmesi ve bünyesinde Anadolu ile Anadolu İmam Hatip Lisesi programlarının açılmasına karar verildi.


Kargı Fen Lisesi’nin nitelikli okullar arasına alınması nedeniyle ilçede puansız girilebilen Anadolu Lisesi bulunmaması bir ihtiyacı meydana getirdi. Kargı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi(MTAL)’nin yapılan değişiklikle Çok Programlı Lise(ÇPL)’ye dönüştürülmesiyle birlikte okul bünyesinde açılacak olan Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Liseleriyle birlikte bu açık kapatılmış olacak.


Kargı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde şuanda bilişim teknolojileri, çocuk gelişimi ve eğitimi, muhasebe ve finansman bölümleri yer alıyor. Yeni açılacak olan Anadolu ve Anadolu İmam Hatip programlarıyla birlikte okulda 5 program yer alacak.


Mevcut programlar devam ederken, yeni açılacak olan programlar 2018-2019 eğitim öğretim yılında öğrenci alımına başlayacak.




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