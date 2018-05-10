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10 Mayıs 2018 17:43

Kargı MYO’da iş sağlığı paneli

Hitit Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) Kargı yerleşkesinde İş sağlığı ve güvenliği paneli düzenlendi.

Kargı MYO’da iş sağlığı paneli

10 Mayıs 2018 17:43


Panele Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğr. Üyesi Dr. Kadir Erol, Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Ali Köse, emekli İş Sağlığı ve Güvenliği Müfettişi Abdülselam Özet ve İSG uzmanı Mustafa Gökgöz konuşmacı olarak katıldı.


İş sağlığı ve güvenliğinin ülkemizdeki yeri, kamu ve özel sektörde İSG uygulamaları, çalışanların yasal ve hak ve sorumlulukları ve yasal mevzuat gibi konuların işlendiği panele öğrencilerin de ilgisi büyüktü. Hitit Üniversitesi olarak İş sağlığı ve güvenliği konusunda son yıllarda diğer kamu kurum ve kuruluşlarına örnek olacak bir yapılanma içinde olduklarını belirten Kadir Erol, Kargı yerleşkesindeki öğrencilerin kendileri için çok önemli ve değerli olduğunu, bundan sonra da mümkün oldukça Kargı yerleşkesi’nde etkinlikler düzenlemek istediklerini belirtti.


Etkinlik soru-cevap ve sohbet ile sona ererken Kadir Erol panele katılan eğitimcilere ve öğrencilere teşekkür etti.




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