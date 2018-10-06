Kargı Panayırı 29 Ekim'de başlayacak

Panayır programı çerçevesinde mehteran gösterisi, bisiklet ve koşu yarışmaları, mevlid-i şerif, trap yarışı ve güreş etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Panayır 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Mehteran takımının gösterisi ile başlayıp, 30 Ekim 2018 Salı günü bisiklet yarışı, 31 Ekim Çarşamba günü atletizm yarışı, 1 Kasım 2018 Perşembe akşam namazına müteakip Mevlid-i Şerif okunması, 3 Kasım 2018 Cumartesi trap atışı yarışması ve havai fişek gösterisi düzenlenecek. Panayır 4 Kasım 2018 Pazar günü ünlü pehlivanların yağlı güreşleri ile son bulacak.

'Panayırın gözdesi görüşler olacak'

Bölgenin en iyi güreşçileri, başpehlivanlar Kargı çayırında güreş severlerin karşısına çıkacak. Güreşlere Kırkpınar Baş Pehlivanı Orhan Okullu'nun yanı sıra Recep Kara, Ünal Karaman, Hamza Köseoğlu, Abdullah Güngör, Salih Erinç olmak üzere 30'a yakın baş ve başaltı pehlivanın yanı sıra toplam 300'ün üzerinde güreşçinin kol bağlaması bekleniyor. Sezonun son güreş organizasyonu olan Kargı güreşlerine ilginin oldukça fazla olmasını tahmin edilirken Kargı güreşleri bu yıl yine Kargı Güreş Eğitim Merkezi'nin başarılı Antrenörü Kazım Karabıyık organize edecek.