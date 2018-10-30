Kargı panayırı mehteran konseri ile başladı

Kargı Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen asırlık 'Kargı Panayırı' bu yılda mehteran takımının konseri ile başladı.

Belediyevönünden yürüyüşe geçen mehteran takımına protokolde eşlik etti. Saat kulesi meydanında devam eden konseri, Çorum Vali Yardımcısı ve Kargı Kaymakam vekili Recep Yüksel, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Sedat Özmen, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Panayırın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Zeki Şen, "Kargı panayırımız asırlık bir etkinliktir. Atalarımızdan gelen bu gelenek asırlardır yaşatılmış ve bizde bu geleneği sürdürmeye devam ediyoruz. Panayırımız ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Allah kazasız belasız bir şekilde panayırımız tamamlamayı nasip etsin'' dedi.

Kaymakam vekili Recep Yüksel, ‘'Kargımız bu Anadolu coğrafyamızın, cumhuriyetimizin inci tanesi gibi duran, kültürüyle, çalışmasıyla, üretimiyle, yaşlısı, genci her yaştan insanıyla bir mücevher tanesi gibi bir ilçemiz. Belediye başkanımız ve çalışan ekibi birlikte sizlerle birlikte huzur içerisinde bugünlere geldik. Değerli hemşerilerim bende bugün bir kardeşiniz olarak tesadüfen sizlerle birlikte olma şerefine eriştim. Bundan da çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Panayırımız hayırlı olsun'' şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından mehteran konseri başladı. Yaklaşık bir saat süren konserde Tosya Ahi Yaren mehteran takımının söylediği şarkılara vatandaşlarda eşlik etti. Kargı Panayırı bir hafta sürecek olan çeşitli etkinliklerin ardından 4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan güreş müsabakalarıyla son bulacak.