Kargı polisinden dolandırıcılık operasyonu: 4 şahıs yakalandı

Çorum'da Kargı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, kendisini sosyal medya üzerinden kamu görevlisi olarak tanıtarak Kargı'da bir kişiyi yaklaşık 100 bin lira dolandırıldığı iddia edilen 4 şahsı Bolu ilinde yapılan operasyonla yakalayarak Kargı'ya getirdi.

Çorum'un Kargı ilçesinde ikamet eden D.Ö. isimli bir vatandaş, Kargı Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek sosyal medya üzerinden kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtan kişilerce yaklaşık 100 bin lira dolandırıldığını iddia ederek şikayette bulundu.

Olayla ilgili Kargı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Kargı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda dolandırıcıların Bolu ilinde bulunduklarını tespit edildi. Bunun üzerine Kargı İlçe Emniyet Amirliğinden gönderilen özel ekip ve Bolu Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen operasyonda aranan A.Ö., S.S., İ.K., ve Y.D. isimli 4 şüpheli yakalanarak Kargı'ya getirildi.

Kargı'ya getirilerek adli mercilere sevk edilen şahıslardan S.S. isimli şahıs tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Ceza evine sevk edilirken, diğer 3 şüpheli ise serbest bırakıldı.