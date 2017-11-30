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30 Kasım 2017 11:22

Kargı Tulum peyniri’ne marka tescili

Kargı’da Tulum Peyniri’nin tanıtımı için uzun yıllardır uğraş veren Mustafa Döğen Kargı Tulum Peyniri’nin marka tescilini aldı.

Kargı Tulum peyniri’ne marka tescili

30 Kasım 2017 11:22


Kargı’da uzun yıllar Tulum Peyniri’nin ticaretini yapan ve tulum peynirinin tanıtılması için uluslararası yarışmalara katılan Tulum peyniri üreticisi Mustafa Döğen, Kargı Tulum Peyniri’nin marka tescilini aldı. Marka tescili için yaklaşık bir yıldır uğraş veren Döğen, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından onaylanan belgesini teslim aldı.


Uzun yıllardır Kargı Tulum Peyniri üretimi ve ticareti ile uğraştığını belirten Döğen, "Kargı tulum Peyniri benim için sadece ticaret değil, ilçemizin bir değeri konumundadır. Bu nedenle bir yandan Kargı Tulum Peyniri’nin ticaretini yaparken, diğer yandan da Kargı Tulum Peyniri’ni tanıtmak için uğraş veriyorum. Tanıtım için verdiğim uğraş sadece ülkemizde iller arasında sınırlı değil, uluslararası platformlarda da girişimlerim var. Almanya’da katıldığım dünya peynirleri yarışmasında Kargı Tulum peyniri üçüncü oldu. İtalya’da yapılan dünya çapındaki yarışmada ilk 10 peynir arasına girdi. Kargı Tulum peynirimizi tanıtmak için çeşitli fuarlara katıldım, çeşitli üniversitelerde konferanslar verdim. Ancak bütün bunların Kargı Tulum Peyniri’nin tanınması için yeterli olmayacağını bir markalaşmaya gidilmesi gerektiği düşüncesini bende oluşturdu. Bu nedenle yaklaşık bir yıl önce marka tescili için başvuru yaptım ve Kargı Tulum Peyniri’nin marka tescilini kendi imkanlarımla aldım. Bundan sonra amacım ilçemize özgü bu peynir türünün daha da çok tanınması olacak. Bununla ilgili çalışmalarım devam ediyor’’ dedi.



’Büyük marketlerden talep var’


Türkiye’de çok sayıda şehre meşhur Kargı tulum peyniri gönderdiklerini söyleyen Mustafa Döğen, "Şahısların dışında birçok ünlü büyük zincir market kuruluşlarından da talepler var. Bir kaç market zinciriyle görüşmelerimizde oldu. Ancak tulum peyniri üretimi giderek azalıyor. Bu nedenle büyük marketlerin taleplerine şuanda karşılık vermek bizim için zor. Ancak Kargı Tulum Peyniri’ne olan ilgi bizleri mutlu ediyor’’ diye konuştu.




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