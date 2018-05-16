Kargı Ülkü Ocakları Başkanı Soruk;

İsrail’in kanlı ellerini Filistin’den çekmesi ve yaptığı soykırımın bedelini ödemesi gerektiğini dile getiren Ülkü Ocakları Başkanı Murat Soruk, Amerika’nın kanlı planlarını İsrail maşasıyla Filistin topraklarında uygulamaya başladığını ifade etti. Kudüs’te açılan ABD Büyükelçiliği’ni protesto eden Filistinlilerden 60’nın hayatını kaybettiğini yüzlercesinin de yaralandığını hatırlatan Soruk, "Bu kardeşlerimiz haksızlığa ve zulme boyun eğmemiş, bu uğurda canlarını feda etmiştir. Dünyanın sözde demokrasi sevdalısı büyük ülkeleri tüm zulümlerde olduğu gibi suspus olmuştur. Üzerine basa basa vurgulamak isterim ki Filistin topraklarında sistematik bir soykırım uygulanmaktadır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Devleti haricinde hiçbir İslam ülkesi, dünya menfaati için ABD ve İsrail ortak yapımı bu katliama karşı ses çıkarmamaktadır. Dünyanın neresi olursa olsun mazlumun yanında olan ülkücü hareket çoluk-çocuk, kadın demeden yapılan bu katliama karşı haykırmaktadır; ‘ABD ve İsrail ise zulümle abad olmayacak, Ebrehe’nin ordusunun başına gelenleri bu katiller ordusu da yaşayacaktır" şeklinde konuştu.