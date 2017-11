Kargı Ülkü Ocakları’nda organ bağışı

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Kargı İlçe Başkanlığı tarafından ilçede başlatılan organ bağışı kampanyası tamamlandı. Organ bağışı yapmak isteyenler tarafından doldurulan formalar Ülkü Ocakları Kargı İlçe Başkanı Murat Soruk tarafından Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık personeli Fatih Sağır’a teslim edildi.

Murat Soruk, Ülkü Ocakları olarak bu tür faaliyetlerde ilk adımı atarak, her zaman en önde durduklarını belirtti. Organ bağışının her şeyden önce insani bir görev olduğunun altını çizen Soruk, Organ nakilleri ile hayata tutunmak isteyen insanlara organlarımızı bağışlamayı, bir insanlık görevi olarak görüyoruz’’ dedi.

Ülkü Ocakları tarafından başlatılan kampanya nedeniyle Başkan Soruk’a teşekkür eden sağlık personeli Fatih Sağır’da, organ bağışının önemine değinerek, özellikle sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.

Birçok hastanın bağışlanacak bir organ için beklerken hayatını kaybettiğini belirten Fatih Sağır, "Bağışlanan her organ başarılı bir nakilden sonra gerçek bir yaşam armağanıdır. Toplum olarak ne yazık ki organ bağışının önemini ancak organ bağışına ihtiyaç duyduğumuzda anlıyoruz. Bağışlanan her organ bir başka insanın hayatını kurtarır. Bağışlanan her organ filizlenen bir candır. Bu nedenle başlatmış olduğunuz kampanya ve duyarlılığınız nedeniyle teşekkür ediyoruz’’ şeklinde konuştu.