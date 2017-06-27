Kargı Ülkü Ocakları’ndan Şengal ve Rojava yardımına tepki

Kargı Ülkü Ocakları Başkanı Murta Soruk konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ’’Geçtiğimiz günlerde ulusal ve yerel basına yansıyan, ’Ataşehir’den Şengal ve Rojava’ya Dayanışma’ adı altında çıkan haberlerde yardıma destek veren dernek ve STK’ların isim listesi arasında güzide ilçemiz Kargı’ya bağlı Yağcılar Köyü Derneği’mizinde olması, köylülerimizi olduğu kadar tüm Kargılıları ve Çorumluları da derinden üzmüştür. Kargı Ülkü Ocakları olarak bilmekteyiz ki, Şengal ve Rojava dedikleri bölgeler PKK terör örgütünün kontrolü altında olan bölgelerdir. O bölgelerde ABD bayraklarıyla birlikte PKK paçavraları dalgalanmaktadır. Bu nedenle yapılan yardımın nereye gittiği açıkça bellidir. Dolayısıyla bu yardımları yapanların arasında Yağcılar Köyümüzün neden ve nasıl yer aldığı konusunda sessiz kalan Yağcılar Köyü Derneği yetkilileri bir açıklama yapmak durumundadır." dedi.

Üzülerek belirtiyoruz ki, bu üzücü ve vahim olay karşısında sadece Yağcılar Köyümüz değil, Kargı ilçemiz hatta Çorum ilimiz olumsuz olarak etkilenmektedir. Bu nedenle kamuoyunun ilçemiz üzerindeki tepkilerinin daha fazla büyümemesi için Yağcılar Köyü Derneğini biran önce kamuoyunu bilgilendirilmesi konusunda uyarıyoruz’’ ifadelerini kullandı.