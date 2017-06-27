Kargı Yağcılar Köyü Derneği’nden yardım açıklaması;

Dernek yönetiminden yapılan açıklamada; "Yazılı ve görsel basında derneğimizin adı kullanılarak Sengal ve Rojava dedikleri bölgelere Ataşehir Kent Konseyi adı altında yardım gönderdiğimiz şeklinde çıkan haberler asılsızdır. Vatanına ve milletine bu kadar bağlı bir ecdadın torunları olarak böyle bir yardım derneğimiz tarafından kesinlikle yapılmamıştır. 1996 yılında kurulmuş olan Çorum Kargı Yağcılar Köyü Derneği’mizin Ataşehir Kent Konseyi dahil olmak üzere hiçbir kurum kuruluş platform konsey federasyon konfederasyon üyeliği bulunmamaktadır. Derneğimiz kurulduğu yıldan bu yana kadar sadece köyümüz ve köylümüze hizmet vermiştir. Yönetim kurulumuz aldığı her kararda dernek üyeleri ve köy halkımıza danışarak karar vermiştir. Çorum Kargı Yağcılar Köyümüz’ün yapılan asılsız haberler nedeniyle terör örgütleri ile anılması bizleri derinden üzmüştür. Derneğimizin haberi olmadan adımızın kullanılması ile alakalı gerekli yasal işlemler 28.06.2017 Çarşamba günü başlatılacaktır. Dernek üyelerimiz ve köylülerimiz bu konuda müsterih olsunlar.’’ ifadelerine yer verildi.