Kargı’da 15 Temmuz Şehitleri için 250 fidan dikildi

yıldönümü dolayısıyla Kargı’da oluşturulan 15 Temmuz Hatıra Ormanı’na 250 fidan dikildi.

Fidan dikme etkinliğine Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Kargı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ayhan Bodur, Ak Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Kargı Müftüsü Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğiitm Müdürü Metin Küçükaydın, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Ünal, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Esra Peker, polis memurları, askeri personel ile vatandaşlar katıldı.

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü tarafından hazırlanan 250 fidan katılımcılar tarafından dikilerek toprakla buluşturuldu. Kargı Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar fidanların 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan vatandaşlarımız anısına dikildiğini belirterek, ‘’Diktiğimiz fidanlar onlara olan minnettarlığımızın bir nişanesi olarak burada şehitlerimizin anısına ilelebet yaşayacaklar’’ dedi.