Kargı’da 30 Ağustos törenle kutlandı

Kargı Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve istiklal marşıyla devam etti.

Programa İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Tayfun Köksal, Belediye Başkanı Zeki Şen, Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ayhan Bodur, Kargı İlçe Emniyet Amir V. Kd.Baş Polis Hasan Poyraz, AK Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, CHP İlçe Başkanı Kemal Dümenci, kurum müdürleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Kargı İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli J. Ast.Çvş. Uğur Demiralp tarafından yapıldı. Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Törenin ardından Kargı Kaymakamlığı toplantı salonunda tebrikler kabul edildi. Protokol üyeleri tarafından daha sonra ilçe şehitliğinin ziyaret edilmesinin ardından program sona erdi.