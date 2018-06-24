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24 Haziran 2018 21:17

Kargı’da başkanlar oylarını kullandı

Kargı’da Belediye Başkanı Zeki Şen ve siyasi partilerin ilçe başkanları Cumhurbaşkanlığı ve 27.

Kargı’da başkanlar oylarını kullandı

24 Haziran 2018 21:17

Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandıklara giderek oylarını kullandılar.


Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen oyunu Atatürk İlkokulu’nda 1009 nolu sandıkta kullandı. Şen seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını temenni etti.


Ak Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir ise oyunu İlçeye bağlı Karakise Köyü’nde 1058 nolu sandıkta kullandı. Özdemir yoğun bir seçim çalışmasını geride bıraktıklarını belirterek, seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni etti.


CHP Kargı İlçe Başkanı Kemal Dümenci de oyunu Fen Lisesi’nde bulunan 1007 nolu sandıkta kullandı. Dümenci, ‘’Oylarımızı kullanarak demokrasimizin gereğini yerine getiriyoruz. Gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.


MHP Kargı İlçe Başkanı Raşit Erdoğan ise oyunu 1014 nolu sandıkta kullandı. Erdoğan gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin Türk milletine hayırlı olmasını temenni etti.


İyi Parti Kargı İlçe Başkanı Kemal Zincirli de oyunu Atatürk İlkokulunda kullanarak seçimlerin ülkemize ve Türk milletine hayırlara vesile olmasını temenni etti.




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