Kargı'da bin 553 öğrenci ders başı yaptı

Çorum'un Kargı İlçesi'nde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki bin 553 öğrenci için ders zili çaldı.

Kargı'da 2018-2019 İlk ve orta öğretim yılında temel eğitimde bin 130, Orta Öğretimde 423 olmak üzere toplam bin 553 öğrenci için yeni öğretim yılı başladı.

Atatürk İlk ve Orta Okulunda'da ilk gün için tören düzenlendi. Törende bir konuşma yapan Okul Müdürü Yavuz Eren, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğrencilere hayırlı olması temennisinde bulunarak başarılar diledi.

Okul Aile Birliği Başkanı İsmail Demirdiş de yeni bir eğitim öğretim yılının başında olduklarını belirterek, "Yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, öğretmenlerimize de kolaylıklar diliyorum. Okul Aile Birliği olarak okulumuzda bize düşen koordinasyon görevini en iyi şekilde yürütmeye çalışarak, öğretmen ve velilerimizle birlik içeride çocuklarımızın daha iyi bir eğitim görmeleri için gerekli koordinasyonu sağlayarak, başarılı bir şekilde bu eğitim öğretim yılını da tamamlayacağız'' dedi.

Törenin ardından eğitim öğretimin ilk zili çalarak, derslere start verildi.

Bugün başlayan yeni eğitim-öğretim yılı birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü tamamlanacak.