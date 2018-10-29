Kargı'da Cumhuriyet bayramı coşkusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 95. Kuruluş Yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Kargı'da kutlama programı düzenlendi.

Saygı duruşuve istiklal marşının okunmasının ardından Çorum Vali Yardımcısı ve Kargı Kaymakam vekili Recep Yüksel ve Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Kutlama programında bir konuşma yapan Kargı Kaymakam vekili Recep Yüksel sözlerine, "Cumhuriyetimiz 95. yılında dünyanın 17. büyük ekonomisi, 81 milyon çoğu genç, bilimden, anadolunun şanlı tarihinden enerji alan insanlarımızla, yüce Atatürk'ün en büyük eserim dediği Cumhuriyetimizi ve onun bütün değerlerini, Yurtta sulh cihanda sulh anlayışı ve ilkesiyle ayakta tutmaya devam ediyoruz ve tutmaya devam edeceğiz. 95 yıl önce ulu önderimiz ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet 13 milyon nüfusuyla kibriti, toplu iğneyi nasıl yaparız, nerden tedarik ederiz, yoksulluğu ve muhtaçlığıyla bugün dünyanın 17. ülkesi haline geldik. 2023, 2050 vizyonları dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedef gösteriyor bize. Peki bunu yapabilirmiyiz? Yapabiliriz, yaptık, yapacağız. İşte bu heyecanla Cumhuriyetimiz nice yıllar, sonsuza kadar bizlerle, bizim bırakacağımız mirası feyz alarak gençlerimizle sonsuza dek yaşasın. Hepinizin bayramı kutlu olsun" dedi.

Daha sonra öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları, gösteriler ile şiir dinletileri izleyenlere sunuldu. Programın sonunda, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri Kaymakam vekili Recep Yüksel, Belediye Başkanı Zeki Şen ve Cumhuriyet Başsavcısı Kemal Yağbasan tarafından verildi.

Kutlama programı tören geçişinin ardından son buldu.