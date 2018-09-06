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06 Eylül 2018 21:16

Kargı’da erozyon ve sel kontrol çalışması

Son yıllarda Kargı Orman İşletme Müdürlüğünün en önem verdiği çalışmalar arasında yer alan erozyon ve sel kontrol çalışmalarına ilçenin çeşitli bölgelerinde devam ediliyor.

Kargı’da erozyon ve sel kontrol çalışması

06 Eylül 2018 21:16


Geniş orman arazisine sahip Kargı’da şuanda Gökçedoğan, Bağözü, Köprübaşı köylerinde erozyon ve sel kontrol çalışmaları yapılıyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Proje yürütücüsü Orman Mühendisi Atilla Yılmazer, "Yapılan bu çalışmalar çok fazla göz önünde olmayan anacak ciddi maliyet ve faydası olan çalışmalardır. Kargı Orman İşletme Müdürlüğümüzün üretimden sonraki en fazla önem verdiği konulardan biriside erozyon ve sel önleme çalışmalarıdır. Bu anlamada bölgenin ciddi olarak yatırım yapılan işletmesidir. Özellikle yerleşim yerleri ve tarım alanlarının bulunduğu alanlar başta olmak üzere çok büyük faydalar sağladığı tespit edilmiştir" dedi.


Çalışmaların birçok faydasının bulunduğunu belirten Yılmazer, "Yapılan çalışmalar sayesinde, yağış sularının yüzeysel akışa geçerek sel oluşturmasının önüne geçiliyor. Yüzeydeki hareketli olan zengin özellikli verimli toprak tabakanın taşınması engellenmiş oluyor" diye konuştu.


Yılmazer, yapılan bu çalışmalarla bölge halkının da istihdamına katkı sağlandığını sözlerine ekledi.




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