Kargı’da esnaflar iftarda bir araya geldi

Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen iftar programında misafirleri Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Fevzi Bilgin ve Kargı Esnaf Kefalet Kredi Kooparatifi Başkanı Mehmet Helvacı karşıladı. Program Kuran’-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ezanın okunmasının ardından oruçların açılmasıyla birlikte semazenlerin gösterisiyle yemeklerini yiyen misafirler ilahiler eşliğinde güzel bir ramazan gecesine eşlik ettiler.

Ardından Mesut Şahin hocanın yaptırdığı yemek duası ile program sona erdi.

İftar programına Kargı Kaymakamı Emre Çifci, İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Tayfun Köksal, Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooparatifi 9. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek, AK Parti İlçe Başkanı Sacit Özdemir, CHP İlçe Başkanı Kemal Dümenci, MHP İlçe Başkanı Raşit Erdoğan, belediye meclis üyeleri Nevzat Kuzu, Gani Tolga, Sadık Erikçi, Şoförler Odası Başkanı Orhan Camcı, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, İlçe Gıda Tarıum ve Hayvancılık Müdürü Burak Coşkun, muhtarlar ve esnaflar ile vatandaşlar katıldı.