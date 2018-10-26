Kargı'da fiyat ve etiket denetimi

Kargı'da market ve manavlarda fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'nün gönderdiği genelge kapsamında, Çorum Valiliği'nin emri ile Kargı'da oluşturulan denetim komisyonu ürünlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Kargı Kaymakamlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada; "Valiliğimizin genel emirleri kapsamında; ilimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa şartlarında sunulan mal ve hizmetlere faiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür. Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için ilçemizde de gerekli denetimler bundan sonra yapılmaya devam edilecektir'' denildi.

Kargı Kaymakamlığı, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Maliye, Zabıta ve Esnaf Ve Sanatkarlar Odası'ndan oluşan denetleme komisyonu üyeleri ilçede bulunan marketlerde ve manavlarda fiyat ve yerli ürün etiketi denetimi yaptı.

Yapılan denetimlerde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmazken, denetimlerin devam ettirileceği bildirildi.