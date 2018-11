Kargı'da güreşlerinde şampiyon Ünal Karaman

Asırlık Kargı Panayırı'nın en çok ilgi gören etkinliği olan güreşlere her yıl olduğu gibi ilgi bu yıl da artarak devem etti.

Sabahın erken saatlerinde güreş alanını dolduran güreş severler müsabakaları ilgiyle izledi. Toplam 14 ayrı kategoride 238 güreşçinin kol bağladığı Kargı güreşlerini yaklaşık 4 bin kişi izledi.

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen'in ev sahipliğinde Çayır Mevkii'nde gerçekleştirilen müsabakalara, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, CHP Milletvekili Tufan Köse, İlçe Kaymakamı Hasan Taş, 22. Dönem Çorum Milletvekili Ali Yüksel Kavuştu, Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, Oğuzlar Belediye Başkanı Orhan Ateş, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, CHP İlçe Başkanı Hakan Çelik, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Belediye Meclis Üyeleri, İl Genel Meclis Üyeleri, muhtarlar, dernek başkanları, kurum müdürleri ve binlerce kişi katıldı.

Er meydanına gelen AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu halkı selamladı. Vatandaşlarla ilgilenen milletvekilleri sohbet ederek talepleri olan vatandaşların problemlerini danışmanına not aldırarak ilgileneceğini söyledi.

Er meydanında konuşma yapan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Kargı güreşlerine gösterilen ilgiden oldukça memnun olduğunu belirterek, "Kargımızın asırlık panayırında gerçekleştirilen bu büyük etkinlikte aranızda olmaktan fazlasıyla mutluyum. Güreşlerde ter döken tüm güreşçilerimize başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Kargı güreşleri marka oldu"

Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen ise Kargı güreşlerinin artık bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, "Panayır güreşlerimizi her yıl daha da geliştirmek için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Türkiye'nin hemen hemen her yerinden toplam 238 güreşçimiz Kargı güreş alanımızda ter döktü. Güreşçilerimizin katılım da her yıl artıyor. Biz inanıyoruz ki Kargı Güreşleri bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor'' diye konuştu.

Kargı güreşlerinin sezonun en son müsabakalarından biri olduğunun altını çizen Başkan Şen, "Yaz aylarına kadar Türkiye genelinde başka müsabaka olmayacağından panayırımızdaki güreşlere güreşçilerimiz daha fazla ilgi gösteriyor. Bizde bunu iyi bir şekilde kullanarak ilçemizi tüm Türkiye'ye tanıtma fırsatı buluyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan şen ayrıca güreş organizasyonun da görev alan tüm personele ve güreş antrenörü Kazım Karabıyık'a teşekkür etti.

Hüseyin Topçu panayır ağası oldu

Er meydanında güreşçiler ter dökerken, panayır ağalığında da kıyasıya mücadele vardı. Panayır ağalığı için birbiriyle yarışan adaylar kıyasıya mücadele etti. Çekişmeli geçen açık arttırmanın sonunda panayır ağalığını geçen yılın panayır ağası Hüseyin Topçu 12 bin liraya yeniden alarak ağalığını sürdürdü.

Koç ağası değişmedi

2016 yılından bu yana koç ağalığını sürdüren Ahmet Uğraşkan 4 bin lira ile bu yılda koç ağalığını sürdürdü.

Ünal Karaman Başpehlivan oldu

Güreş müsabakalarındaki mücadelelerin sonunda ise Ünal Karaman Başpehlivan, Ali Rıza Kaya ikinci, Ahmet Serbes üçüncü, İsmail Koç üçüncü, Abdullah Güngör beşinci, Murat Gençtürk altıncı, Mecit Yıldırım yedinci, Fatih Koyuncu ise sekizinci oldu.

Başaltı kategorisinde ise; Hakkı Ceylan birinci, M.Doğan Özkaya ikinci, Hüseyin Kalaycı üçüncü, Ahmet Arıcı üçüncü, Faruk Kalender beişinci, Fatih Kanbur altıncı, Mustafa Bayram yedinci, Ayhan Suzan ise sekizinci oldu.

Büyük ortada, Serhat Elvan birinci, Şakir Atak ikinci, İsmail Keskin üçüncü oldu. Küçük Orta Büyük Boy'da Bilal Akdağ birinci, Mürsel Kaya ikinci, Hamdi Tunç üçüncü, Küçük Orta Küçük Boy da Sinan Erol birinci, Nurican Ateş ikinci, Doğancan Ergin üçüncü, Deste Büyük Boy da Hamza Havran birinci, Ali Turan ikinci, İrfan Demirel üçüncü, Deste Orta Boy da Ali ErYücel birinci, Bilal Akbıyık ikinci, Yasin Havyar üçüncü, Deste Küçükboy da Muhammet Yıldırım birinci, Eren Kalkan ikinci, Ömer Yasin Aktaş ise üçüncü, Ayak da Faruk Bafralı birinci, Buğra Aktan ikinci, İbrahim Özdemir üçüncü, Tozkoparan da Hüseyin Basat birinci, Barış Kader ikinci, Batuhan Şahin Laik üçüncü, Teşvik 2 de Hamza Ali Küçük birinci, Alperen Düzenci ikinci, Faruk Damatoğlu üçüncü, Teşvik 1 de Fatih Özgen birinci, Ferhat Kaymaz ikinci, M. Fatih Rençber üçüncü, Minik 2 de Ferhat Yiğit birinci, Rıza Kayalı ikinci, Kerem Gökyer üçüncü, Minik 1 de ise Aşkın Gönültaş birinci, Uğur Dalbastı ikinci, Baki Akın ise üçüncü oldu.