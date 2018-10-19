Kargı'da hasta okulunda ilk ders

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi'nde uygulamaya konulan hasta okulu projesi kapsamında ilk ders verildi.

Devlet Hastanesi konferans salonunda ağız ve diş sağlığı konusundaki eğitim diş doktoru Dr. Pınar Özsakarya tarafından verildi.

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, hasta eğitim programları ile kronik hastalığı bulunan kimselerin yaşamlarını daha iyi bir şekilde sürdürmelerine yardımcı olmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu amaca yönelik olarak söz konusu hastaları, hastalığı ile birlikte daha rahat yaşamalarını sağlamak üzere bilgilendirmeyi, ortaya çıkan sorunların çözümünde olabildiğince kendi imkanlarını kullanabilmelerini öğretmeyi ve daha iyi rehabilite edebilmek için eğitmeyi, aynı hastalığa tutulmuş kimseler arasında sosyal, kültürel ve moral dayanışma sağlamayı, konularında uzmanlaşmış sağlık personeli ile hastalar arasında daha iyi bir iletişim kurmayı hedefliyoruz. Eğitimler işinde uzman hekimler ve sağlık personelleri tarafından yıl boyunca düzenli olarak hastane konferans salonunda verilecektir. Eğitime katılım tamamen ücretsizdir'' dedi.