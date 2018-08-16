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16 Ağustos 2018 18:14

Kargı’da kadınlar sağlıklı yaşam için yürüdü

Çorum’un Kargı ilçesine bağlı Oğuz köyünde kadınlar sağlıklı yaşam için yürüdü.

Kargı’da kadınlar sağlıklı yaşam için yürüdü

16 Ağustos 2018 18:14


Kargı Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) tarafından ilçeye bağlı Oğuz köyünde yaşayan kadınlara "Sağlıklı Beslenme ve Haraketli Hayat Programı" hakkında seminer verildi. Programın sonunda seminere katılan kadınlar yürüyüş yaptı.


Kargı Toplum Sağlığı Merkezi’nden yapılan açıklama da, Sağlık Bakanlığı’nın "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" projesini hayata geçirmesiyle kendilerinin de sağlığın önemine dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla kurum veya köylerde yürüyüş düzenlediklerini söylediler.


Her yaştan insanın rahatlıkla yapabileceği en kolay spor faaliyetin yürüyüş olduğunu dile getiren Kargı Toplum Sağlığı yetkilileri, "Biz de toplumda farkındalık oluşturmak ve spora dikkat çekmek amacıyla çeşitli zamanlarda kurum veya köyümüzün de katılımını sağlayarak yürüyüş programları düzenliyoruz. Yürüyüş, koroner kalp hastalığı ve felç riskini de azaltmaktadır. Kas ve kemikleri kuvvetlendirmekte, özellikle ileri yaşlarda kadınlarda görülen kemik erimesini önemli derecede azaltmaktadır. Yine obezite riskini azaltarak, obeziteyle gelen hastalıklara karşı koruma sağlar. Yüksek tansiyonun dengelenmesine yardımcı olur. Biz de bu kapsamda sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekmek için kamu kurumlarımızla ve köylerimizle birlikte bu tür etkinlikler düzenliyoruz" ifadelerini kullandılar.




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