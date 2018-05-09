Kargı’da keşkek şenliği düzenlendi

Okul bahçesinde şenlik havasında gerçekleştirilen etkinlikte, çocuk oyunları, resim sergisi ve keşkek ikramı yapıldı. Resim sergisinin açılışı Kargı Kaymakamı Emre Çifci, İlçe Milli eğitim Müdür V. Etem Ballıkaya ve okul müdürü Yavuz Eren tarafından yapıldı.

Okul Müdürü Yavuz Eren bu yıl beşinci kez düzenlenen keşkek günü ve yılsonu etkinliklerinde öğrenci, öğretmen ve halkında katılımıyla festival havasında geçtiğini belirterek, "Gün boyu devam eden etkinliğimizde çocuk oyunları, resim sergisi ve keşkek ikramı yaptık. Beklediğimizden kalabalık geçen etkinliğimizde yıl boyunca okulumuzda yapılan çalışmaları da ziyaretçilerin beğenisine sunduk. İnşallah önümüzdeki yıl daha güzel ve kalabalık bir şekilde etkinliğimiz geleneksel olarak devam edecek" dedi.

Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Emniyet Amir Vekili Başpolis Hasan Poyraz, İlçe Spor Müdürü Hüseyin Karakuş, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mücahit Açıkbaş, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, Hastane Müdürü Hüsnü Kılpelit, okul müdürleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldığı etkinlikler ikramların ardından sona erdi.