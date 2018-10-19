Kargı'da mantar sofralardaki yerini aldı

Sonbahar mevsiminin olmazsa olmazlarından mantar yağışların başlamasıyla birlikte Kargı'da sofralardaki yerini aldı.

Yağışların başlamasıyla birlikte yaylalardan toplanan elicek, koç, kuzu göbeği, halı saçağı cinsi mantarlar Kargı'nın yüksek rakımlı yaylalarından toplanarak sofralardaki yerini alıyor.

Toplanan mantarlarla en çok içli ekmek, kızartma ve pide yapılıyor. Mantarın yenmesi kadar toplaması da zevkli. Bu nedenle Kargılılar özellikle hafta sonları yaylalara akın ediyor. En çok elicek ve koç mantarı toplanırken, kuzu göbeği ve halı saçağı bulanlarsa kendini şanslı hissediyor.

Mantar toplamaya gidemeyenler ise ilçe meydanında satanlardan alarak mantar özlemini gideriyor. İlk çıktığı günlerde kilosu 20 liradan satılan elicek mantarının fiyatı, yağışların çoğalarak mantarın artmasıyla 15 liraya daha sonrada 10 liraya kadar düştü.