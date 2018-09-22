Kargı'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Kargı'da 2018-2019 Eğitim öğretim yılında okullarda alınacak güvenlik tedbirleri için toplantı yapıldı.

Kargı Çok Programlı Lise toplantı salonunda gerçekleştirilen güvenlik toplantısı Kargı Kaymakam Vekili Hakan Alkan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya emniyet, jandarma, milli eğitim, ilçe sağlık yöneticileri, okul idarecileri, okul aile birliği başkanları ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, okul güvenliği, uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele, eğitim kalitesinin arttırılması gibi konular ele alınarak karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Alınacak tedbirlerin kararlaştırılmasının ardından toplantı sona erdi.