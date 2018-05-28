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28 Mayıs 2018 14:34

Kargı’da organ bağışı bölümü açıldı

Kargı Ahmet Hamdi Akpınar ilçe Devlet Hastanesi’nde organ bağışı bölümü hizmete başladı.

Kargı’da organ bağışı bölümü açıldı

28 Mayıs 2018 14:34


Organ bağışı konusunda farklı çalışmalara imza atan Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi halkı organ bağışı konusunda bilgilendirerek, organ bağışının arttırılmasını amaçlıyor.


Bu kapsamda başta hastane içerisinde olmak üzere vatandaşlara el broşürleri dağıtılarak, organ bağışı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.


Türkiye’de tedavileri sadece organ ve doku nakline bağlı olan 24 bin 576 hasta bulunduğunu belirten hastane yetkilieri, bu sayıya her gün yeni hastalar eklenmekte olduğunu belirterek vatandaşların organ nakli bekleyen insanları göz önüne bulundurarak hareket etmelerinin önemli olduğunu belirttiler.


Organ ve doku naklinin gerçekleşebilmesinin ancak organ ve doku bağışı ile mümkün olduğunun altını çizen yetkililer, "Yaşam gibi kıymetli bir cevheri bir insana hediye etmenin değerli bilincine hepimizin aynı farkındalıkla yaklaşması gerekmektedir" diye konuştu.




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