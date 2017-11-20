Kargı’da otomobil kamyonla çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Kargı ilçe girişinde bulunan Boyabat Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kargı istikametinden İstanbul yönüne gitmekte olan A.Ö.’nün kullandığı 78 ST 380 plakalı otomobil, İstanbul istikametinden Sinop yönüne gitmekte olan S.K. yönetimindeki 19 RB 620 plaklı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta bulunan sürücü A.Ö. yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak ambulansla Kargı Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi kaldırıldı. Kazanın ardından yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri trafiği kısa bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken kazayla ilgili başlatılan incelemenin devam ettiği öğrenildi.

Kaymakam Çiftci olay yerinde incelemelerde bulundu

Öte yandan, kazayı haber alan Kargı Kaymakamı Emre Çiftci de Kargı İlçe Emniyet Amiri Komiser Y. Deniz Demirel ve İlçe Jandarma Komutanı J. Teğ. Tayfun Köksal ile birlikte olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Trafik polislerinden kazayla ilgili bilgi alan Kaymakam Çiftci, kaza yapan sürücü ve yakınlarına ’geçmiş olsun’ dileklerinde bulundu. Çiftci sık sık kaza meydana gelen Boyabat Kavşağı ile ilgili gerekli önlemlerin alınması için kolluk kuvvetlerine talimat verdi.