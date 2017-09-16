Kargı’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Kaza, İstanbul-Samsun karayolu Hacıhamza mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Samsun istikametinden İstanbul yönüne gitmekte olan 28 RC 552 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Hacıhamza mevkisine geldiği sırada bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta bulunan iki kişi daha yaralandı. Yaralılar sıkıştıkları yerden Kargı Belediyesi Kaza Kırım ekipleri tarafından çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.