Kargı’da Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(ÇESOB) tarafından alınan yönetim kurulu kararıyla pide fiyatının belirlendiğini ifade ederek “Mübarek Ramazan ayı tüm İslam alemine, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olsun. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından alınan yönetim kurulu kararıyla bu yıl 300 gram pidenin 2 liradan satılmasını uygun görüldü.Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak, alınan kararı fırıncı esnafımıza tebliğ ettik. Aldığımız karar fırıncılarımıza da hayırlı uğurlu ve bereketli olsun.” dedi.