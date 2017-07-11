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11 Temmuz 2017 16:13

Kargı’da şehitler anıldı

15 Temmuz darbe girişimi yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma etkinlikleri çerçevesinde, ilçedeki şehitler kabirleri başında anıldı.

Kargı’da şehitler anıldı

11 Temmuz 2017 16:13


İlçe mezarlığındaki şehit kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri ve vatandaşlar, şehitler için dua ettiler. Ardından Kargı Müftülüğü din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okunmasının ardından şehitlik ziyaret edildi. Öğle namazına müteakip Mihrihatun Camii’nde şehitlerin ruhları için mevlid’i şerif okutularak ikramlarda bulunuldu.


Düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Zeki Şen, İlçe Jandarma Komutanı J. Kd. Bçvş. İsmail Balaban, İlçe Emniyet Amiri Deniz Demirel, Devlet Hastanesi Başhekimi Muhammet Kadir Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Küçükaydın, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Mustafa Akpınar, Kadın Kolları Başkanı Gülhan Demiral, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.




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