Kargı’da şehitlikler ziyaret edildi

Şehitlik ziyaretine Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Kargı İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Topal, Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, Kargı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Ayhan Bodur, Ak Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, Kargı Müftüsü Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Küçükaydın, İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Ünal, polis memurları, askeri personel ile vatandaşlar katıldı.
Kargı Müftülüğü’ne bağlı din görevlileri tarafından Kuran-ı Kerim okunan ziyarette Kargı mezarlığında bulunan tüm şehitlikler ziyaret edilerek dualar edildi.