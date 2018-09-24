Kargı'da TEMA gönüllülerinin sayısı artıyor

TEMA Vakfı yaptığı çalışmalarla Kargı'da gönüllülerinin sayısını her geçen gün arttırıyor.

TEMA Vakfı Kargı İlçe Sorumluluğu'na Recep Aykaç'ın atanmasının ardından ilçede faaliyetlere başlayan TEMA Vakfı, ilk olarak ilçede gönüllü sayısını arttırmayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TEMA Vakfı Kargı İlçe Sorumlusu Recep Aykaç, Başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirterek, “Bugün ülke genelinde var olan 700 bini aşkın gönüllüsü, TEMA Vakfı'nın her zaman en büyük gücü olmuştur. Kargı'nın doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle birlikte var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak ilçemizdeki gönüllü sayımızı artırıp, ilçemize doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız. Bunun için de her zaman daha çok gönüllüye ihtiyacımız var. Herkesi TEMA gönüllüsü olmaya ve destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

TEMA Gönüllülerinin sayısını arttırmak için toplumla sürekli iç içe olduklarını belirten Aykaç, TEMA Vakfı'nın çalışmalarını anlatarak faaliyetler hakkında vatandaşlara bilgiler verdiklerini belirtti.

Yeni üye olan gönüllülere üyelik belgesi ve rozetlerini teslim eden Aykaç duyarlı tüm vatandaşları TEMA Vakfı'na üye olmaya davet etti.