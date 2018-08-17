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17 Ağustos 2018 13:35

Kargı’da TOKİ yeni yaşam alanları oluşturuyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilen 712 konutun yapımı devam ediyor.

Kargı’da TOKİ yeni yaşam alanları oluşturuyor

17 Ağustos 2018 13:35


Hayata geçirilecek 712 konut, cami ve ticaret merkezi ile yeşil alan düzenlemelerinin de gerçekleştirileceği Kargı’nın yeni yaşam alanının en kısa süre içerisinde tamamlanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. İlçe merkezinin girişinde yer alacak olan konutlar 2 oda 1 salon, ve 3 oda 1 salon şeklinde inşa edilecek.


TOKİ’nin Kargı projesinde zemin kat seviyesinde yöresel taş kaplamalar, ahşap görünümlü fibercement kaplamalar, söveler, kat silmeleri ve ferforce korkuluklu dekoratif geniş pencerelere yer verildi.


Kargı TOKİ projesiyle yerleşim alanı; ticaret merkezi, camisi, parkı, peyzajı, oyun ve spor alanlarıyla nitelikli sosyal çevre imkânı sunan yeni bir mahalleye dönüşecek.


Projenin tamamlanmasıyla bir önceki etepta yapılan konutlarla birlikte TOKİ’nin Kargı’da inşa ettiği daire sayısı yaklaşık 1.000 olacak.




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