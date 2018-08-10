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10 Ağustos 2018 09:37

Kargı’da trafik kazası: 1 yaralı

Çorum’un Kargı İlçesi’nde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kargı’da trafik kazası: 1 yaralı

10 Ağustos 2018 09:37


Kaza Akkise Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kargı istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan E.S.(50) yönetimindeki otomobil Akkise Köyü’ne geldiği sırada yola çıkan T.Y.(28) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü T.Y. yaralandı. Yaralı sürücü ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne, burada yapılan müdahalenin ardından ise ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.




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