Kargı’da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza Akkise Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Kargı istikametinden İstanbul istikametine seyir halinde olan E.S.(50) yönetimindeki otomobil Akkise Köyü’ne geldiği sırada yola çıkan T.Y.(28) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı. Meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü T.Y. yaralandı. Yaralı sürücü ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ahmet Hamdi Akpınar İlçe Devlet Hastanesi’ne, burada yapılan müdahalenin ardından ise ileri tetkik ve tedavi için Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.