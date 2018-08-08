Kargı’da trafik kazası: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Beygircioğlu mevkii’nde bulunan İstanbul Kargı Kavşağı’nda meydana geldi. Osmancık istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan N.B.Ö. (39) yönetimindeki 34 VH 0694 plakalı hafif ticari araç Beygircioğlu Kavşağına geldiği sırada kavşaktan karşı istikamete geçmek isteyen O.A. (32) yönetimindeki 34 EZ 5480 plakalı otomobil ile çarpıştı. Meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri N.B.Ö. ve O.A. ile araçlardaki yolculardan S.Ş., G.A. ve F.A. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.