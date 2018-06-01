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01 Haziran 2018 11:17

Kargı’da yaban hayvanlar 4 mevsim takip edilecek

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Çorum İli Kargı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında geyik ve karaca gibi yaban hayvanları fotokapanlarla dört mevsim takip altında tutulacak.

Kargı’da yaban hayvanlar 4 mevsim takip edilecek

01 Haziran 2018 11:17


Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çorum Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ‘’Fotokapana yansıyan görüntüler ve yapılan envanter çalışmalarında geyik ve karaca popülasyonunda artış meydana geldiği görülmüştür. Geyik ve karaca popülasyonunun yanı sıra, bölgeye yerleştirilen fotokapanlarla günümüze kadar yaban domuzu, ayı, kurt, tilki, vaşak, porsuk, yaban tavşanı, sansardır gibi pek çok yaban hayvanı da görüntülenmiştir.


Yaban Hayvanlarının Doğal Ortamlarında Desteklenmesi Eylem Planı kapsamında Kargı Kösdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası da yem bitkisi (arpa, buğday ve yulaf) ekimi ve yabani meyveli bitkilerden (alıç ahlat ve yaban kirazı) ağaçlandırma çalışması yapılmıştır.


Alanda yapılan etkin koruma, yaban hayatı destekleme projeleriyle yaban hayvanlarının sürekliliği ve artışına destek sağlanmaktadır’’ denildi.




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