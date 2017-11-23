Kargı’da yaban hayvanlarının sayısı artıyor

Kösdağı’nda bulunan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda envanter çalışması yapıldı

Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Kargı Kösdağı’nda bulunan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda envanter çalışması yapıldı. Çorum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ‘’Şube Müdürlüğümüz sorumluluk sahasında bulunan Kargı Kösdağı Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında Genel Müdürlüğümüzün emirleri doğrultusunda envanter çalışması yapılmıştır. Envanter çalışmamıza Abdullah Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden üyeler de katılmıştır.

Envanter çalışması sonucunda sahada, hedef türlerden; 28 adet Kızıl Geyik ve 26 adet Karaca sayımı yapılmıştır. Hedef türlerden ayrı olarak 19 adet Yaban domuzu ve 2 adet tilki saha içerisinde görülerek envantere dâhil edilmiştir

Bir önceki yıl yapılan Envanter çalışması ile karşılaştırma sonucunda kızıl geyik popülasyonunun yıllık yüzde 8.3 arttığı, karacada yıllık popülasyonun yüzde 13,2 arttığı görülmüştür’’ denildi.

Yetkililer artışın nedeninin sahanın çevre halkı tarafından korunması ve kaçak avcılığın az olmasından kaynaklı olduğunu düşündüklerini bildirdi.