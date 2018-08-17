Kargı’nın 38 köyüne kilit taşı döşenecek

Çalışmalar kapsamında Çobanlar grup yolunun asfaltlanma çalışmasına başlanırken, aynı zamanda grup köylerinin sokaklarına da kilit taşı döşeniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Kargı İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Yıldız, "Köylerimize hizmete devam ediyoruz. Çobanlar grup yolumuzun asfalt çalışması Kargı Yaylası’ndan başladı. Aynı zamanda Tepelice grubu ve Çobanlar grubundaki köylerimizin de kilit taşı döşeme işleri de başlamıştır. Bu hizmetlerin yapılmasında emeği geçen il başkanımıza, milletvekillerimize il genel meclis başkanımıza, muhtarlarımız ve köylerimiz adına teşekkür ederiz. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin’’ dedi.

Yıldız, 2018 Yılı Köydes ve Performans programı kapsamında Kargı’nın 38 köyüne toplam 47 bin metrekare kilit taşı döşeneceğini sözlerine ekledi.