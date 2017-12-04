Kargı’ya 30 kameralı Mobese sistemi kuruluyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun geçtiğimiz aylarda verdiği talimatla tüm ilçelerde Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kurulması için çalışmalara başlanmıştı. Çalışmalar kapsamında Kargı’da direkleri dikilen MOBESE’lerin kameralarının da montajına başlandı.

Kargı’da, İlçe Emniyet Amirliği tarafından belirlenen 23 ayrı hassas noktaya dikilen direklerde 30 ayrı kamera ile ilçe 24 saat izlenecek. Aselsan tarafından üretilen kameraların kullanıldığı projede kameralardan 10 tanesi hareketli kamera olacak. Bu kameralar İlçe Emniyet Amirliği’nde kurulacak olan MOBESE birimi tarafından hareket ettirilebilecek.

İlçe girişlerinde bulunan kameralarda ‘Plaka Tanıma Sistemi(PTS)’ özelliği bulunuyor. Böylece aranan bir araç ilçeye girdiğinde sistem otomatik olarak merkeze uyarıda bulunacak.

Montajları yapılarak hazır hale getirilen sistemin şuanda sadece fiber internet bağlantısının yapılmasının beklenildiğini öğrenilirken, ilçemizde güvenliğin sağlanması ve suçlularında tespitinde çok önemli katkı sağlayacak olan Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) sistemin kısa sürede faaliyete geçmesi bekleniyor.