Kargı'ya savcı ve hakim atandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu kura kararnamesi sonucu Kargı'ya 1 hakim ve 1 savcı atandı.

Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimlerine İlişkin 16.10.2018 Tarihli Kur'a Kararnamesi Sonucu Meslek öncesi eğitimlerini başarı ile tamamlayarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca mesleğe kabul edilen Adli Yargı hakim ve Cumhuriyet savcıları ile İdari Yargı hakimlerinin, Kur'a töreni Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezinde 16.10.2018 tarihinde yapıldı.

Gerçekleştirilen kur sonucunda stajını Mersin'de tamamlayan Hakim Kiraz Hilal Kılınç ve stajını Ankara'da tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Ahmet Okumuş Kargı Adliyesi'ne atandı.

Hakim Kılınç ve Cumhuriyet Savcısı Okumuş'un önümüzdeki günlerde görevlerine başlaması bekleniyor.