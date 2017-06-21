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21 Haziran 2017 19:06

Karne aldığı gün sır olan liseli genç kız bulundu

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde karnesini aldıktan sonra ortadan kaybolan Elif Nur Ceylan (17) adlı genç kız İskilip ilçesinde bulundu.

Karne aldığı gün sır olan liseli genç kız bulundu

21 Haziran 2017 19:06


Oğuzlar İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Elif Nur Ceylan, 9 Haziran Cuma günü okula giderek karnesini almış bir süre arkadaşlarıyla eğlendikten sonra gün içerisinde esrarengiz bir şekilde kaybolan genç kız evlerine bir daha geri dönmemişti. Genç kızdan haber alamayan ailesi kızlarının eve dönmemesi üzere güvenlik güçlerine giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu


Kızlarının İskilip ilçesinde bulunduğunu dile getiren Bekir Ceylan, “Arkadaşının yanına gitmiş. Bizden korktuğu içinde kimseye bir şey söyleyememiş. Allah’a şükür kızımız eve döndü. Çok mutluyuz bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz” dedi.




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