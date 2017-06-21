Karne aldığı gün sır olan liseli genç kız bulundu

Oğuzlar İmam Hatip Lisesi’nden mezun olan Elif Nur Ceylan, 9 Haziran Cuma günü okula giderek karnesini almış bir süre arkadaşlarıyla eğlendikten sonra gün içerisinde esrarengiz bir şekilde kaybolan genç kız evlerine bir daha geri dönmemişti. Genç kızdan haber alamayan ailesi kızlarının eve dönmemesi üzere güvenlik güçlerine giderek kayıp başvurusunda bulunmuştu

Kızlarının İskilip ilçesinde bulunduğunu dile getiren Bekir Ceylan, “Arkadaşının yanına gitmiş. Bizden korktuğu içinde kimseye bir şey söyleyememiş. Allah’a şükür kızımız eve döndü. Çok mutluyuz bu süreçte bizden desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz” dedi.