Kavuncu’dan Bayat Kaymakamlığına ziyaret

Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak ile görüşen milletvekili Erol Kavuncu, ilçede yapımı devam eden yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Milletvekili olarak sorumluluklarının ağır olduğunu dile getiren Kavuncu, bunun bilincin hareket ettiklerini söyledi. Tüm ilçeleri ziyaret ettiklerini dile getiren Kavuncu, “Bu ziyaretlerde ilçelerde yaşanan sorunlar ve halkımızdan gelep talepleri dinliyoruz. Toplumsal ihtiyaçları ve devam eden yatırımlarla ilgili herhangi bir sorun olursa bunlarında üstesinden hep beraber el birliği yaparak geleceğiz” dedi.

Bayat Kaymakamı Oğuzhan Ocak ta, ziyaretten duyudğu memnuniyeti dile getirdi.