Kavuncu'dan, İskilip-Çorum, İskilip-Çankırı karayolunda inceleme

İskilip-Çorum karayolu şantiyesinde Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Selçuk Urçar ile bir araya gelen milletvekili Erol Kavuncu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Selçuk Urçar, İskilip-Çankırı karayolunun yılsonuna kadar trafiğe açılacağını, İskilip-Çorum karayolunda ise 6 kilometrelik bölümün asfaltlanarak teslim edileceğini söyledi.

İskilip-Çorum, İskilip-Çankırı karayolu bölgede 100 bin nüfusa hitap ettiğini belirten AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, her iki projenin de hayati öneme sahip olduğunu ifade etti

Yolun medeniyet, irfandır ve gelişme olduğunu dile getiren milletvekili Kavuncu, “Yol olmadan hiçbirşey olmaz. Bu gerçeklikten hareketle devletimiz ve AK Parti hükümetleri millete hizmet yolunda en büyük hedeflerinden birisi de ulaşımdı. 2002'den bugüne Türkiye'yi duble yollar, otobanlar, demir ağlarla donattı. Ulaşım alt yapımızın güçlendirilmesi noktasında başlayıp biten, başlayıp devam eden ve başlayacak projeler var. İskilip-Çorum yolumuz, İskilip-Çankırı yolumuz bitme aşamasına kaldı. AK Parti hükümetleri döneminde yapımı devam eden projelerle birlikte ulaşımda 1 milyar liralık yatırım yapıldı. Çorum, AK Parti döneminde ulaşımda çığır açtı” dedi.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan ve Oğuzhan Kaya ile birlikte geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın ziyaret ettiklerini hatırlatan Kavuncu, “Çorum'un ulaşım sorunlarını masaya yatırdık. Çorum'daki projeleri değerlendirerek süresi içerisinde bunların tamamlanması konusunda bu projelerin bitirilmesi noktasında sorun yok. Başlanan yatırımlar zamanında bitirilerek milletin hizmetine sunulacak. Milletlerinde insanlarında hayatlarında bazı dönemler vardır. Savaş eskiden kılıçla kalkanla yapılırdı. Barut icat edildi. Uçakla, füze ile yapılmaya başlandı. Şuanda yüzyılın savaşı yön değiştirdi ve ekonomik savaşa dönüştü. Türkiye'ye açılan ekonomik savaşa rağmen biz hizmetlerimize devam edip milletimize verdiğimiz sözleri tek tek yerine getireceğiz. Hep birlikte millete hizmet yolunda kutlu yürüyüşümüz devam edecek. Siyasi irade olarak yanındayız” şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda milletvekili Kavuncu, yol çalışmaları nedeniyle köy yollarında sorunlar hakkında Karayolları yetkililerine bilgi verirken, İskilip-Çorum karayolu 1. Kilometresinde yaşanan istimlak sorunu ile ilgili sürecin hızlandırılması noktasında devreye gireceğini açıkladı.

İncelemeler sırasında Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, İskilip Belediye Başkanı Recep Çatma, Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, ilçe başkanları ile yüklenici firma sahibi Ahmet Dalgıç katıldı.