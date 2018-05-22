Kaya’nın milletvekili adaylığı ilçede coşkuyla karşılandı

Dönem Milletvekili adaylarının kesinleşmesinin ardından Çorum’dan 2. Sıra Milletvekili Adayı gösterilen Avukat Oğuzhan Kaya’nın adaylığı memleketi Osmancık ilçesinde sevinçle karşılandı. AK Parti İlçe Teşkilatı önünde toplanan vatandaşlar Kaya için kurban keserek dua etti.

Osmancık ilçesinde 3 dönem ilçe başkanlığı görevinde bulunan ve partinin çeşitli kademelerinde görev alan Avukat Oğuzhan Kaya, AK Parti 2. Sıra Çorum Milletvekili Adayı oldu. Kaya’nın adaylığının açıklamasının ardından Osmancık ilçesinde toplanan vatandaşlar şükür kurbanı kesti.

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ve AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör ile birlikte alana gelen Oğuzhan Kaya, vatandaşlara hitap etti. Kendisine destek veren herkese teşekkür eden Kaya, Milletvekili adayı olarak partili partisiz herkesle kucaklaşacağını söyledi.

’Muhalif partilerden oy istedi’

AK Parti dışındaki diğer partilerden de Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan için oy isteyen Kaya “Bugün bir Fatiha’dır, bir başlangıçtır. Biz bu güne kadar yaşanmışlıkları bir kenara bırakıyor, kalbimizi ve kucağımızı partili, partisiz herkese sonuna kadar açıyoruz. Biz artık Osmancık’ta sadece AK Partili seçmenlerden değil MHP’den de, CHP’den de, İyi Parti’den de Saadet’ten de, herkesten oy bekliyoruz. Hem Cumhurbaşkanımıza, hem kendimize.” dedi.

’Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız’

İlçe Başkanlığı döneminde 9 yıl partili ayrımı yapmadan herkesin talep ve şikayetleri ile ilgilendiğini hatırlatan Oğuzhan Kaya, “9 yıl ilçe başkanlığı yaptık. Partili partisiz kimseyi ayırt etmedik. Bize oy veren, oy vermeyen, bizim ekibimizde olan, olmayan herkes de bize hakkını helal etsin, biz hakkımızı helal ediyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var, yerimiz ikinci sıra garanti diye yatmayacağız. Herkes için bir oy önemli olduğu gibi bizim için de önemli. Bir oy için çalmadık kapı, gitmedik köy, sıkmadık el bırakmayacağız. Bunun bilinciyle, şuuruyla gece gündüz demeyeceğiz, bize kırılanlar varsa barışacağız, kalbimizi, yüreğimizi herkese, hepimiz açacağız.” diye konuştu.

’Erdoğan’ı ümmetin lideri yapacağız’

Seçim sürecinde teşkilatlara önemli görevler düştüğünü belirten Kaya, “Bize verdiğiniz destek gibi ilçedeki kardeşlerimizi, ildeki hemşehrilerimizi, kardeşlerimizi ayağa kaldıracagız, AK Partiyi şahlandıracağız. Recep Tayyip Erdoğan’ı hep birlikte bu ümmetin lideri yapacağız” ifadelerini kullandı.

Osmancık ilçesi ve Çorum için oy hedefini de açıklayan Oğuzhan Kaya, “Öyle bir oyla gideceğiz ki Cumhurbaşkanımızın huzuruna, 2011 ve 2015 Kasım seçimlerindeki oyumuz Osmancık’ta yüzde 64, Çorum’da yüzde 58. Osmancık’ta yüzde 85 en az, Çorum’da da yüzde 65 yapacağız. İstediğimizi alacağız, tuttuğumuzu koparacağız inşallah.” şeklinde konuştu.

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ve AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör’de Oğuzhan Kaya’nın adaylığını tebrik ettiler.